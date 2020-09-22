مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي رفضه التام التعرض للنادي الأهلي عبر قناة الزمالك الفضائية، مشددًا على التزامه بعدم التعرض لأي فرد؛ طالما ان هناك احتراما للاتفاق مع إعلام المصريين بذلك.
وأضاف مرتضى منصور: "أعطيت أوامر بعدم الحديث عن النادي الأهلي نهائيا، ولا حديث عنهم؛ طالما أنهم لا يتحدثون عنا".
وقال رئيس الزمالك: "لجنة الانضباط بها قضاة محترمين، ولن اعترضهم؛ لأنني كنت يوما بينهم، ولا أدري من أين أتوا بعقوبة 200 ألف جنيه، وإيقاف 6 مباريات وأي من اللوائح التي تعطيكم هذه القرارات".
وطالب رئيس الزمالك، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التدخل؛ لإيقاف التجاوزات في حقه، بصفته المسئول الحكومي المفوض بمراقبة أداء وتنفيذ اللوائح بالهيئات الرياضية التابعة.
وعلق مرتضى منصور، على خسارة مدرب الفريق السابق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للتعاون ، بسداسية أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال اسيا، قائلًا: "هذا هو جزاء تصريحات رئيس النادي السعودي، والله هو من له الأمر وليس هو".
واستطرد مرتضى منصور: "كارتيرون حقق انجازه مع الزمالك خلال أسبوعين فقط، وحدثت الانتكاسة مع التعاون في 48 ساعة فقط".
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