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كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي
والمنتخب السابق، عن مستجدات مفاوضات النادي لضم بدر بانون، نجم فريق الرجاء المغربي، خلال الفترة الحالية .
وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن الرجاء المغربي طلب تأجيل المفاوضات لـ حين انتهاء مباريات دوري ابطال افريقيا والتي سيخوضها الرجاء امام الزمالك، والاهلي امام الوداد
وأضاف شوبير أن نادي الرجاء اكد ان اللاعب تلقي عرضين اوربيين، ولكن عرض الاهلي الاكثر جديه، بالاضافة لرغبه اللاعب في الانضمام للمارد الاحمر.
اما عن وليد ازارو نجم الاهلي المعار لـ الاتفاق السعودي فأكد أن النادي السعودي عاد مرة اخرى لمفاوضات ضمه بشكل نهائي، ولكن بقيمه 400 الف دولار، مشددا على ان الاهلي طلب مليون و100 الف دولار، لذلك فعرض النادي السعودي بعيد تماما.
وأضاف شوبير أن الاهلي لا يمانع رحيل اللاعب، ولكن بشرط ان تقترب القيمة المادية مما يطلبه النادي .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوبير يكشف سر تأخر مفاوضات انضمام بانون لـ الأهلي.. وقيمة عرض الاتفاق السعودي لشراء أزارو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.