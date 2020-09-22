، تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #التعاون_الشارقة؛ بعد هزيمة التعاون السعودي بـ 6 أهداف مقابل لا شيءتحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "‏‎#التعاون_الشارقه من يضع يده في يد ‎#النصر الصغير فطبيعي يلقم خسائر كبيرة " عدوى " أجل جايب السهلاوي ومدرب الزمالك".. و "‏اضرب كمان خلينى اتوب #التعاون_الشارقه". وغرَّد آخرون "‏ايه ياعم ‎#كارتيرون إجمد كده اومال ده انت لسه في أول المشوار ‎#التعاون_الشارقه ".. و" ‏كارتيرون يا فضيحتك بجد حاجه تكسف وعار، ليهم حق الزمالكاويه يحفلوا عليك للصبح، هههههه ‎#التعاون_الشارقه". واضاف اخرون "‏هاردلك للتعاون ماقصرتوا خيرها بغيرها ‎#التعاون_الشارقه" و" ‏فين كارتيرون عرفت قيمتك واسمك برز بمين أهو كويس عرفتنا اسم فريق اسمه التعاون بعيد عن الكبار ‎#الاهلي ‎#الهلال ‎#الاتحاد ‎#الوحده ‎#التعاون_الشارقه".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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