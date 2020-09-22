الارشيف / الرياضة

آري بابل يمنح الزمالك مهلة جديدة لحسم مصيره

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آري بابل يمنح الزمالك مهلة جديدة لحسم مصيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الأنجولي آري بابل نجم نادي أول أغسطس بمنح نادي الزمالك مهلة جديدة بحسم مصيره بشكل نهائي سواء بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي أو البقاء مع الأبيض.

وكان بابل قد أكد في تصريحات تليفزيونية منذ يومين يؤكد أنه ينوي فسخ عقده مع نادي الزمالك ومقاضاة النادي بسبب عدن رد النادي على اتصالاته وعدم حصوله على مستحقاته منذ ثلاثة أشهر.

ومنح  أري بابل نادي الزمالك مهلة لمدة ثلاثة أيام من الآن لتحديد مصيره بشكل نهائي مع النادي

وأرسل وكيل أعمال بابل ايميل لنادي الزمالك يطلب فيه تحديد مصيره من الانضمام للفريق وارسال تذاكر الطيران الخاصة به وبعائلته، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر آري بابل يمنح الزمالك مهلة جديدة لحسم مصيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا