أحمد عيد: رمضان صبحي أخطأ بتركه للأهلي وبيراميدز لن يحقق شيئا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، عن فرص تحقيق نادي بيراميدز لقب الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم المقبل، بعد انضمام رمضان صبحي لصفوف الفريق بشكل رسمي.
وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "من الصعب أن يحقق نادي بيراميدز لقب الدوري المصري الممتاز خلال منافسات الموسم المقبل، خاصة وأنه لايملك هوية البطل التي تؤهله للوصول إلي منصة التتويج بلقب الدوري العام ".
وأشار إلى أن نسبة تحقيق نادي بيراميدز لقب الدوري المصري الممتاز، لن تتخطى مطلقا حاجز الـ5%، مؤكدا أن غير ذلك لن يحدث.
وواصل، "رمضان صبحي كان من الأفضل أن يبقى في النادي الاهلي لبناء تاريخ خاص به كلاعب، ومن ثم الانتقال إلى نادي بيراميدز، والتحاقه لصفوف الفريق السماوي في الوقت الحالي قرار خاطئ".
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