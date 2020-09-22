طارق يحيي VS رضا عبدالعال.. مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا في الدوري اليوم

وعلى الجانب الاخر يقود رضا عبد العال المدير الفني لـ طنطا الفريق في ثاني المباريات تحت قيادته حيث كانت المواجهة الاولي له امام نادي مصر وتعادل سلبيا .
ويأمل رضا عبدالعال في تحقيق نتيجة جيده في مباراة اليوم لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري .
وعلى الجانب الاخر يتذيل فريق طنطا جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 28 مباراة، جيث لم يحقق سوى فوزين فقط وتعادل في 12 مباراة وهزم في 14
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