أحمد عيد: مستحيل ألبس قميص الأهلي أبويا يغضب عليا

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أحمد جودة - القاهرة - رفض أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، فكرة ارتداء قميص النادي الأهلي بشكل نهائي، بعد طلب أحمد حسام ميدو من اللاعب ارتداء التيشيرت الأحمر خلال استضافته له في برنامج اوضة اللبس.

وطلب أحمد حسام ميدو من أحمد عيد عبدالملك، ارتداء قميص النادي الاهلي والتقاط صورة به بعد الفوز عليه في أحد المنافسات التي يخوضها الثنائي.

ورد احمد عيد عبدالملك عليه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، مؤكدا استحالة ارتدائه لقميص النادي الاهلي، قائلا، "أبويا في قبره يزعل لو ارتديت هذا القميص".