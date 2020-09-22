مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 العديد من المباريات الهامة سواء في الدوري المصري أو التصفيات المؤهلة لـ دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الانجليزية

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الزمالك X طنطا – 8:00 مساء – أون تايم سبورت مواعيد تصفيات التأهل لدورى أبطال أوروبا كراسنودار الروسى X باوك سالونيكا اليوناني – 9:00 مساء– beIN Sports HD 5 سلافيا براج التشيكى X ميتييلاند الدانماركى – beIN Sports HD 4 Advertisements مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ليتون أورينت X توتنهام هوتسبير – 7:00 مساء – beIN Sports HD 2 وست بروميتش ألبيون X برينتفورد – 8:00 مساء لوتن تاون X مانشستر يونايتد – 9:15 مساء – beIN Sports HD 2

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