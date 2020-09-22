أحمد عيد عبد الملك عن المدرب الجديد للزمالك: كل تأخير عن كده هيبقي مشكلة

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناعه بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.
وأعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع كارتيرون بعد ساعات من رحيله عن جدران القلعة البيضاء.
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