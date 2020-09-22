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أحمد عيد عبد الملك عن المدرب الجديد للزمالك: كل تأخير عن كده هيبقي مشكلة

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علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، على اختيار نادي الزمالك لمدرب جديد خلفا للفرنسي بارتس كارتيرون بعد رحيله بشكل مفاحيء عن تدريب الفريق. 
وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رأيي بقي في موضوع المدرب، اننا دخلنا في اسبوع اهو، و كل تأخير عن كدة هيبقي مشكلة، لو في حد اتفقتو عليه، اعلنو للناس علطول، احنا محتاجين الاستقرار حاليًا اكتر من ال CV بتاع المدرب و مش محتاجين تشتيت اكتر من كدة، لازم بعد بكرة في التمرين علي اقصي تقدير، يكون المدير الفني في الملعب".

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناعه بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار  الرحيل وفسخ العقد.

وأعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع كارتيرون بعد ساعات من رحيله عن جدران القلعة البيضاء. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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