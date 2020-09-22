أحمد عيد: أيمن حفني جنى على نفسه والسوشيال ميديا دمرت مروان محسن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن أيمن حفني نجم نادي الزمالك السابق قصر في حق نفسه، مشيرا إلى أنه يستحق أن يصل إلى مكانة كبيرة خلال مسيرته في كرة القدم.
وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "أيمن حفني هو السبب الوحيد في ماوصل إليه في الوقت الحالي، كان يستحق أن يتواجد في مكانه كبري ،لكنه قصر في حق نفسه".
واضاف، ", مروان محسن من المهاجمين المميزين في تاريخ مصر، ولكنه تأثر بالسوشيال ميديا وهي السبب الأكبر في تراجع مستواه خلال الفترة الماضية".
وواصل،" مروان محسن من المهاجمين المميزين وانا علي علم بذلك، واتمنى أن يبتعد عن السوشيال ميديا وأن يضع تركيزه الكامل مع الفريق ورده يكون داخل الملعب".
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