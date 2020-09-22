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ميدو يكشف عن إضراب لاعبي الزمالك أثناء فترة فيريرا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف عن إضراب لاعبي الزمالك أثناء فترة فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، ليس مناسبا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن باتشيكو أفضل من فيريرا أثناء توليه المهمة الفنية لفريق الزمالك، في فترة من الفترات.

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وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن باتشيكو مدرب تكتيكي من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنه منظم، وأنه أفضل من فيريرا.

وكشف عن موقف حدث خلال مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر 2015، من لاعبي الأبيض تجاه مدرب الفريق فيريرا.

حيث أوضح أن لاعبو الأبيض رفضوا الانصياع لتعليمات فيريرا، بعدما طالبهم خلال اللقاء بالدفاع والعودة للخلف بعد التقدم ولكن الكل كان يضغط على الأهلي من منتصف الملعب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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