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دوت الخليج تذيع مباراة دمنهور ودكرنس بدوري القسم الثاني

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أعلن إيهاب الكومي، الإعلامي بقناة "دوت الخليج"، عن عودة الاستوديو التحليلي لمباريات القسم الثاني اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا لمتابعة منافسات الجولة الـ18 من المسابقة بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس .

وكتب الكومي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عودة استوديو ملعب البلد من جديد، والبداية يوم الثلاثاء لنقل مباراة دمنهور ودكرنس على الهواء مباشرة".

مع متابعة حية لحظة بلحظة لمباريات: 

الرجاء × غزل المحلة 

المنصورة × فاركو 

سيراميكا كليوباترا × كوكاكولا

مع متابعة نتائج باقي المباريات من جميع الملاعب

الزرقا - القناة

الداخلية - منتخب السويس

سيراميكا كليوباترا - كوكاكولا

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بتروجيت - الترسانة

جمهورية شبين - النجوم

النصر - المريخ 

وجاءت المباريات كالتالي: 

المنصورة - فاركو

بلدية المحلة - مالية كفر الزيات

ألعاب دمنهور - دكرنس

بيلا - الأوليمبي

أبوقير للأسمدة - الحمام

الرجاء - غزل المحلة

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كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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