مشوار الصعود لـ الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام كوكاكولا

يخوض فريق سيراميكا كليوباترا مباراة قوية، أمام فريق كوكاكولا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة.



ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني، للحفاظ على صدارة المجموعة وحصد الثلاث نقاط، في مشوار تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.



وفي وقت سابق، عقد محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، اجتماعا مهما مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لتحفيزهم، قبل استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة. وشدد "أبو العينين" خلال جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، على ثقته الكاملة في مجموعة العمل بقيادة معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وكذلك جميع العناصر التي اختارها الجهاز هذا الموسم لتحقيق حلم الصعود. وقال رئيس النادي خلال الجلسة: "نحن فخورون بما قدمتموه حتى الآن في الدوري، ولكن الهدف لم يتحقق حتى الآن، وكلنا ثقة أنكم ستحجزون لأنفسكم مكانا في الدوري الممتاز الموسم المقبل، ولكم كل الدعم المادي والمعنوي من مجلس إدارة النادي". وعاد ليقول للاعبين: "لديكم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة مشروعنا الكبير، هيثم شعبان، الذي تولى المهمة في ظروف صعبة الموسم الماضي، وكاد أن يخطف تذكرة التأهل في الجولة الأخيرة؛ لولا سوء التوفيق، وفي هذا الموسم يسير بخطى ثابتة معاكم نحو القمة، وكلنا نثق في إمكاناته وقدراته على تحقيق حلم الصعود". وأنهى حديثه قائلا: "لكم مني كل الدعم المادي والمعنوي، مجلس الإدارة بالكامل معكم، ويتابعكم دقيقة بدقيقة، كونوا رجالا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقكم، ولكم منا كامل الدعم والثقة، لديكم 5 مباريات، كل مباراة كأنها نهائي بطولة، نثق فيكم، وإن شاء الله نصعد سويا إلى الدوري الممتاز". Advertisements

واستعد فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، لعودة منافسات دورى القسم الثاني؛ بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال عدة مواجهات ودية.

ولعب فريق سيراميكا كليوباترا 10 مواجهات ودية، بعد قرار اتحاد الكرة، عودة منافسات دورى القسم الثاني يوم 22 سبتمبر الجاري.

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا أولى ودياته أمام البنك الأهلي، وحقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبعدها خسر أمام مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسر أمام النصر القاهري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ودخل فريق سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية ولعب 4 مواجهات ودية حقق الفوز على دمنهور بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبعدها الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، وفاز على فاركو بهدف دون رد، وفي ختام المعسكر لعب أمام الرجاء وحقق الفوز ثلاثة أهداف مقابل هدف.

