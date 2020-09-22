نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يعطل صفقة أتلتيكو مدريد مع سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق ألفريدو مارتينيز عن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، يتجه لتعطيل عملية انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

قال الصحافي بإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: "برشلونة لا يقبل أن يذهب سواريز إلى أتلتيكو مدريد مجاناً.. لا يريد برشلونة تقوية منافس مباشر له مثل أتلتيكو مدريد بمنحه سواريز، لا يريدون تكرار عملية دفيد فيا".

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وتابع: "شروط سواريز لمغادرة برشلونة هي عدم خسارة المال، لتحصيل مدة العقد المتبقية.. إذا فشلت عملية نقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد، فسيكون لديه احتمالات كبيرة للبقاء في برشلونة".

واختتم: "اللاعب الوحيد الذي سيحصل برشلونة على المال من أجله هو نيلسون سيميدو الذي سيذهب إلى وولفرهامبتون".