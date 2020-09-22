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قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجيء من لويس سواريز يحرج برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني الذين يرفضون رحيله مجانًا إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ذكرت "سبورت" أن إدارة برشلونة لا تقبل أن يرحل سواريز لأتلتيكو مجانًا، لذلك تم إيقاف الصفقة، أمس الإثنين.

 

وأشارت إلى أن مسؤولي البارسا أبلغوا سواريز، أنهم يوافقون على رحيله، بشرط ألا ينتقل إلى فرق مثل ريال مدريد، أو قطبي مانشستر أو باريس سان جيرمان، وأضيف لها مؤخرًا أتلتيكو مدريد.

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وأوضحت أن سواريز رد على مسؤولي برشلونة بشكل حاسم، بأنه إذا لم ينتقل إلى أتلتيكو مدريد، سيظل في النادي الكتالوني حتى الصيف المقبل.

 

وتخشى إدارة برشلونة، بقاء سواريز، لأنه لن يلعب أي دور هذا الموسم تحت قيادة كومان، كما أنه سيحصل بذلك على راتب العام الأخير في عقده مع البارسا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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