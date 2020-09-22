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أهلي جدة ينهي أزمة مستحقات الترجي في صفقة يوسف بلايلي

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أكد تقرير سعودي اليوم، الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي أهلي جدة نجح مؤخرا، في إنهاء 4 قضايا خارجية.

وذكرت صحيفة " الرياضية" أن مجلس إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة نجح مؤخرا في إغلاق ملف باقي مستحقات نادي الترجي في صفقة يوسف بلايلي، وأزمته مع نانت الفرنسي بشأن قيمة صفقة لوكاس ليما، إضافة إلى قضية الصربي دانيال أليكسيتش الذي التعاقد معه مطلع الموسم الماضي، وفسخ تعاقده مع بعد 3 مباريات فقط مع الفريق، وأخير أزمة البوسني زوكانوفيتش الذي تم الاستغناء عنه، خلال الشتاء الماضي.

يذكر أن يوسف البلايلي بات قريبا من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي المصري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ يوسف البلايلي مليون و600 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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