نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدمة.. فيروس كورونا يضرب الدوري الإيطالي من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر فيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي عقب انطلاق الجولة الأولى من الكالتشيو.

كشفت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عن أحد عناصر الفريق الأول بتورينو، أصيب بفيروس كورونا، الأمر الذي قد يتسبب في دخول المجموعة بأكملها في حجر صحي.

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وأشارت إلى أنه سبق معاناة تورينو من إصابة بكورونا يوم 9 سبتمبر لذا اضطر الفريق لإلغاء مبارياته الودية قبل الموسم الحالي.

وأوضحت أنه إذا جاءت نتيجة الاختبار الأخير للعنصر المصاب حديثًا إيجابية، فإن إقامة مباراة الفريق أمام أتلانتا، ستصبح محل شك.

وقالت الشبكة إن الفريق بأكمله قد يدخل الحجر الصحي، ويخضع لاختبارات متعددة خلال الأيام المقبلة، للتأكد أن الفيروس لم ينتشر بين اللاعبين والمسؤولين.