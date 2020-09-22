نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيلبرتو: الأهلي سيتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأنجولي سيباستياو جيلبرتو نجم النادي الأهلي السابق عن توقعه للنادي الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد جيلبرتو، أن النادي الأهلي لديه حافز إضافي عن باقي الفرق للتتويج بلقي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وقال جيلبرتو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الأندية التي وصلت لديها فرصة وإمكانيات التأهل للنهائي لذلك البطولة صعبة".

وأكمل: "الأهلي لديه حافز إضافي لحصد إفريقيا، بعدما توج اللاعبين بالدوري، ولديهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق ذلك".

واختتم: "بعيدا عن الفريق الذي سيواجه الأهلي لكن الأحمر لديه الإمكانيات للتأهل والتتويج، ولا يجب أن يستمر الفريق أكثر من ذلك دون حصد البطولة".