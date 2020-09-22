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حكام كرة الطائرة بعمان ينهون حلقتهم النقاشية الرابعة

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أحمد جودة - القاهرة - منذ بداية جائحة فايروس المستجد كوفيد-19 انتهجت لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة الطائرة عقد سلسلة من اللقاءات التعليمية والتثقيفية والإرشادية والنقاشية مستغلة التوقف القسري لجميع الأنشطة الرياضية الفعلية في مختلف دول العالم حيث إستغلت تقنية الآتصالات المرئية والتي من خلالها قدم نخبة من الحكام الدوليين المحليين عصارة خبراتهم وتجاربهم لباقي زملائهم الحكام العاملين في الاتحاد العماني للكرة الطائرة وذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي زوووم.

حيث نظمت اللجنة إلى الأن ٤ لقاءات إستضافت فيها الحكام الدوليين المحليين قدموا فيها محاضرات  تناولوا فيها شرح ومراجعة قوانين التحكيم وإستعراض بعض الحالات التحكيمية بالإضافة  للنصائح والإرشادات للحكام، وفي هذا السياق قدم الحكم الدولي حمد بن يعقوب الريامي مقرر لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة الطائرة يوم الأمس محاضرة تناول فيها إرشادات ونصائح للحكام مستعرضا البروتوكول الدولي المصاحب للمباريات وقد اثرى المحاضرة والنقاش التفاعل الذي أبداه الحكام المشاركين في هذا اللقاء.

شارك في اللقاء الحكم الدولي سالم بن سعيد الجامودي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة الطائرة الذي نقل تحيات مجلس إدارة الإتحاد وتقديرهم للجهود التي تقوم بها اللجنة طيلة الفترة الماضية في تقديم تلك اللقاءات النقاشية، كما تقدم بكلمة شكر وتقدير لجميع الحكام المتفاعلين مع جميع هذه اللقاءات التي من شأنها تعزز مستوى ثقافة الحكم خلال فترة توقف المسابقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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