كافاني يقترب من سانتياجو بيرنابيو

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب المهاجم الدولي الاورجوايني أديسون كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي بقوة لضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الظهور الباهت الذي ظهر عليه الفريق فى افتتاح بطولة الدوري الاسباني الممتاز. وأضافت التقارير الاسبانية أن ريال مدريد وضع كافاني كهدف اول لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم النادي الملكي بالموسم الجديد. يذكر أن نادي ريال مدريد تعادل سلبيا أمام نظيره ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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