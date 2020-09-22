نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد عبد الملك: لاعبو الزمالك هم من صنعوا كارتيرون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه في الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك خلال مسيرته الفنية مع القلعة البيضاء.
وقال عيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "كارتيرون مدرب ضعيف فنيا، وكنت أخشي الحديث في السوشيال ميديا حفاظا على استقرار الفريق ،وعدم إثارة الجماهير ضده".
وأضاف،" ميزه كارتيرون هي قدرته على إدارة المباريات الكبري بشكل مثالي، مع رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين ".
وواصل، " المدرب الأرجنتيني كالديرون هو الأقرب للقيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفا للديك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي".
واختتم، " كارتيرون لم يكن فذ فنيا، وامكانيات لاعبي الزمالك هي التي ساعدته على النجاح وتحقيق بطولة السوبر الافريقي والمحلي أمام الترجي والأهلي ".
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