موراتا يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس.. فيديو وصور

خضع الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، للكشف الطبي في نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" فيديو وصور لـ موراتا لحظة وصوله إلى مركز يوفنتوس الطبي، وأثناء خضوعه للفحص الطبي أيضا.

كان موراتا وصل إلى مدينة تورينو الإيطالية، مساء أمس، الإثنين، لإنهاء إجراءات انضمامه إلى نادي يوفنتوس.

ومن المقرر أن يحصل يوفنتوس على خدمات موراتا لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 9 مليون يوور، مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يوور، حسبما أشارت تقارير صحفية.

يذكر أن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة هو الأقرب لتعويض ألفارو موراتا في أتلتيكو مدريد.