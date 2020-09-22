طارق يحيى Vs رضا عبد العال.. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك ضد طنطا الليلة

ويسعى فريق الزمالك لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام أسوان بهدف دون رد، في الجولة الماضية.
في المقابل يطمح نادي طنطا بقياده مدربه الجديد رضا عبدالعال في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاع الثلاث نقاط من الفارس الأبيض، للحفاظ على فرص أبناء السيد البدوري الضعيفة، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك في مباراة اليوم 4 تعديلات، حيث سيعود كل من عبدالله جمعة وأحمد سيد زيرو وأباما وأشرف بن شرقي إلى التشكيلة الأساسية.
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طنطا:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش - أحمد عيد.
خط الوسط: طارق حامد - إسلام جابر - يوسف أوباما.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.
ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 73 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 18 نقطة.
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