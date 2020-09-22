نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض احتراف قوي للاعب مصطفي محمد فى أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلقت إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أمس عرض احتراف للاعب مصطفى محمد نجم منتخب الشباب تحت 23 عام الفائز ببطولة أفريقيا العام الماضي، والذي تأمل إدارة الفارس الأبيض في اللاعب الشاب بمستقبل أفضل فى اللعب فى أحد الأندية الكبري في أوروبا، وبالفعل قدم نادي فنربخشه أحد أكبر الأندية التركية عرض مالي لإدارة نادي الزمالك بقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار بالإضافة إلي 5% من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

أكد المستشار مرتضى منصور عبر مداخلة هاتفية على برنامج زمالكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على تلقي اللاعب مصطفي محمد عرض من نادي فنربخشة التركي، مؤكداً أن إدارة البيت الأبيض لا تقف أمام مستقبل اي لاعب بشرط تقدم عروض تليق بالنادي وباللاعب، حيث يمثل مصطفي محمد قوى ضاربة فى هجوم نادي الزمالك، ولا يتم الإستغناء عنه بسهولة، كما أوضح أن الإدارة تقوم بدراسة العرض المقدم من النادي التركي خلال الساعات القادمة، أي بعد مبارة طنطا المرتقبة التي يطمح فيها إدارة الزمالك بالفوز وحصد الثلاث نقاط حتي يبتعد عن نادي بيراميدز فى الصراع على المركز الثاني من أجل ضمان المشاركة فى بطولة إفريقيا العام القادم.

يذكر أن نادي الزمالك يستعد بقوة لمقابلة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الدور النصف النهائي الإفريقي، حيث تقام مباراة الذهاب فى الدار البيضاء فى المغرب ومبارة العودة فى القاهرة، وذكر مرتضي منصور أنه يقوم بالبحث مع الأمن فى مصر للموافقة بإقامة مبارة العودة بجماهير.