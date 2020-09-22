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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره برايتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب برايتون الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد خسر بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أمام نظيره نادي كريستال بالاس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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