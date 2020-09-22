نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تراجع.. فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم عن موقف صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب خارج حسابات رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق تمامًا مما يجعله يقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأعطي فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي فى تسويق صالح جمعة خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن النادى الأهلى يستعد لمواجهة أف سي مصر يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حسم المارد الأحمر بطولة الدوري للمرة ال 42 فى تاريخه.