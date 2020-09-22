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موقف كارينيو من تدريب الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كارينيو من تدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع الأوروجواياني جوزيه كارينيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي السابق، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

وأبلغ كارينيو مسئولي نادي الزمالك بأنه يريد الحصول على فترة راحة، بعدما رحل عن قيادة الوحدة السعودي في شهر أغسطس الماضي، حسب ما أكدت تقارير صحفية.

وطالب كارينيو، الوكيل المفوض، بأن يقوم بإبلاغ مسئولي الزمالك، بأنه يرفض العودة للمنطقة العربية وتولي قيادة أحد فرقها حتى ديسمبر أول المقبل، لرغبته في الحصول على قسط من الراحة.

جدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن الزمالك مستغلا الشرط الجزائي في عقده، ليترك الزمالك في مأزق قبل شهر من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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