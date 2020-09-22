سيدات الطائرة بالأهلي يبحثن عن الثنائية أمام الصيد في نهائي الكأس.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، نهائي كأس مصر اليوم الثلاثاء أمام فريق الصيد؛ بهدف الفوز والتتويج باللقب لتحقيق الثنائية هذا الموسم.

وتنطلق المباراة في السادسة مساءً على صالة الشرقية للدخان، ويسعى فريق سيدات طائرة الأهلي للتتويج بلقب بطولة الكأس على حساب الصيد، في ختام مميز لهذا الموسم.

واختتم سيدات الطائرة بالأهلي تدريباته أمس، بقيادة حمدي الصافي المدير الفني، الذي حرص على عقد جلسة مع اللاعبات، شرح خلالها نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وقام بتوجيه بعض التعليمات الفنية حول الخطط التكتيكية التي سيتم تنفيذها خلال المباراة.

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وأكد الصافي، أن الفريق جاهز لمواجهة الصيد، وكل تركيزه الآن في تحقيق الفوز على المنافس، وحصد الثنائية بعد التتويج ببطولة الدوري، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبات فنيا وبدنيا لهذه المباراة الحاسمة.

وأشار الصافي إلى أن فريق الصيد أطاح بفريق الزمالك في نصف النهائي؛ لذلك ستكون مواجهة اليوم صعبة وتحتاج إلى التركيز وبذل مجهود مضاعف من لاعبات الأهلي.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد نجح في التأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 3-0، بينما حقق فريق الصيد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس مصر.