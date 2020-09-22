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الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

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أصبح محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .


وعلم " دوت الخليج " أن الساعت الماضية شهدت التواصل بقوة من قبل الاهلى مع محمد إبراهيم لإقناعه باللعب للقلعة الحمراء بعد أدائه الملفت فى المباراة الماضية أمام الفريق الأحمر ، وبالفعل أكد اللاعب رغبته فى الانتقال إلى المارد الأحمر .


وطالب محمد إبراهيم مسئولى الأهلي بالدخول فى مفاوضات رسمية مع المقاصة للتوقيع بشكل رسمي وإنهاء الصفقة خلال الفترة الحالية مؤكدا استعداده للعب داخل جدران القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل .

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ويفضل محمد إبراهيم عرض الأهلي رغم امتلاكه عددا من العروض الجادة بسبب قناعاته بأن لديه الفرصة فى اللعب والتألق مع الفريق خلال السنوات المقبلة بجانب الشعبية الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها .

وحصل محمد إبراهيم على وعود من قبل الأهلى بإنهاء الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة ، وكان المقاصة أعلن ترحيبه ببيع محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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