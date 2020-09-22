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لا أحب ثلاثة.. عصام الحضري يوجه رسالة لـ جمهوره

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نشر عصام الحضري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر عصام الحضري في الصورة وهو داخل إحدى صالات الجيم وعلق قائلا: "لا أحب ثلاث كلمات هي: لا أعرف، لا أستطيع، مستحيل ". 

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها. 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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