ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صورا للحظة توقيع فيدال على عقود انضمامه إلى الأفاعي، وكتب قائلا: "وأخيرًا لاعبًا نيراتزوريًا! مرحبًا بك في إنتر".
وجاء رحيل فيدال عن برشلونة، بسبب خروجه من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان، للموسم المقبل.
وبلغت صفقة انتقال فيدال إلى إنتر ميلان مليون يوور، حسبما أشارت تقارير صحفية.
ويستعد إنتر ميلان لمواجهة فيورنتينا، السبت المقبل، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإيطالي 2020 - 2021.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قادما من برشلونة.. إنتر ميلان يعلن تعاقده رسميا مع فيدال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.