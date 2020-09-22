نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الصفقات التي يسعى النادي الأهلي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا: "بخلاف صفقة طاهر محمد طاهر، الأهلي في طريقة لحسم صفقتين من داخل الدوري المصري ولكن لن يعلن عنهما بالوقت الحالي".

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وتابع: "مفاوضات الأهلي مع الجزائري يوسف بلايلي تظل حتى هذه اللحظة بعيدة، وهناك استياء من جانب جهاز الكرة من التصريحات المستمرة لحفيظ بلايلي وكيل ووالد اللاعب".

وواصل: "مفاوضات الأهلي مع المغربي بدر بانون لازالت مستمرة، والقلعة الحمراء لم تخرج لنفي ذلك".

وأتم: "سيسعى فايلر خلال الفترة المقبلة لتجهيز البدلاء والناشئين والأقرب أن يتم الدفع بهذه العناصر في الشوط الثاني وليس في بداية اللقاء".