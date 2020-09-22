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ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى وولفرهامبتون

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يرفض رحيل نجمه إلى وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي رفض رحيل أحد نجومه في مركز خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن مسئولي ليفربول صمموا عدم بيع أليكس أوكسليد تشامبرلين على الرغم من ارتباطه بالانتقال إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشامبرلين متبقى في عقده مع الحمر 3 سنوات والنادي الإنجليزي لن يسمح له بالرحيل، حيث يراه لاعبًا مهمًا داخل صفوف الفريق الأحمر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشامبرلين كان أفضل لاعب خط وسط في ليفربول في الموسم الماضي على الرغم من عدم مشاركته كأساسي بعدما سجل 8 أهداف مما يجعله خيارًا مختلفًا في خط الوسط.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن تشامبرلين غاب عن افتتاح الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال فترة الاستعداد للموسم الحالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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