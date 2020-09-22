نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الزمالك ضد طنطا.. تفوق كاسح للأبيض وعقدة عمرها 62 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، مباراة الزمالك ضد نظيره فريق طنطا في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز (2019 - 2020).

يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة (سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم)، فيما يتذيل فريق طنطا جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة وبات قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

تاريخ مواجهات الزمالك وطنطا:

تقابل فريقي الزمالك وطنطا في 31 مواجهة رسمية عبر تاريخهما، حقق الفريق الأبيض الفوز في 26 مباراة، وتعادل الفريقين في 4 مباريات، وفاز أبناء السيد البدوي في مباراة وحيدة.

سجل لاعبو الزمالك 80 هدفًا في شباك فريق طنطا، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا فقط.

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أول مواجهة جمعت الزمالك وطنطا كانت في بطولة كأس مصر بتاريخ 10 أبريل 1942 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 6 / 1، بينما أول مباراة جمعتهما في الدوري كانت عام 1956 وفاز الأبيض 3-1.

الهزيمة الوحيدة لفريق الزمالك أمام طنطا، كانت في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1958 / 1959، بالجولة الثامنة من البطولة المحلية بتاريخ 5 ديسمبر 1958 أي منذ (62 عامًا)، وفاز أبناء السيد البدوي 2-1، ومنذ ذلك التاريخ لم يخسر الفارس الأبيض في مبارياته ضد طنطا.

أكبر انتصار في مواجهات الزمالك وطنطا كان في بطولة كأس مصر موسم 1954/1955 وفاز الأبيض 7/1، سجل الأهداف (علاء الحامولي "5 أهداف" - خليل سعد قدري "هدف" - قدورة "هدف").

التقي الفريقين في 25 مباراة بالدوري الممتاز، فاز الزمالك في 21 مباراة، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، سجل الأبيض 58 هدفًا واستقبل 13 هدفًا، ويعد علي محسن نجم القلعة البيضاء السابق هداف مواجهات الفريقين بالبطولة المحلية برصيد 9 أهداف.

بينما جمعت الفريقين 6 مباريات بكأس مصر، فاز الزمالك في 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

آخر مواجهة جمعت الزمالك وطنطا كانت في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي وفاز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-2.