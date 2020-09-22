حازم إمام: مصر تمتلك مواهب أفضل من محمد صلاح بكثير

حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب المصر السابق، أن مصر تمتلك مواهب تتفوق فنيا على الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بكثير. وقال حازم إمام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بمشروع "زد ايست" الرياضي: "مصر تمتلك مواهب أفضل من محمد صلاح بكثير، ولكن صلاح نجح بسبب الالتزام". أكدنجم فريق الزمالك ومنتخب المصر السابق، أن مصر تمتلك مواهب تتفوق فنيا على الفرعون المصري، بكثير. وتابع حازم إمام: "طموح اللاعب المصري يتوقف بمجرد تحقيقه للشهرة والمال، وهذا التفكير يجب أن يتغير". ويعد محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحقق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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