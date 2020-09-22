نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متعب يختار أفضل ثنائي في الأهلي بعد حسم لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إختار الدولي المصري عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أفضل ثنائي في القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في التاريخ.

ووقع إختيار متعب على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ووليد سليمان صانع الألعاب كأفضل ثنائي في القلعة الحمراء وذلك في تصريحات إذاعية أدلى بها عبر قناة أون تايم سبورت.

وتابع متعب إختياراته ووقع هذه المرة على الظهير الأيسر التونسي للفريق علي معلول والذي جاء أفضل لاعب أجنبي في الفريق حسب إختيارات العُمدة.

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وأردف " أفضل لاعب في خط وسط النادي الأهلي هو عمرو السولية ليس تقليلاً من حمدي فتحي لكن الأخير تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وأنهى " مروان محسن كان غير موفق طيلة فترات طويلة في الموسم ولا يمكنني الحكم على بادجي في تلك المدة.

يُذكر أن الأهلي نجح في حسم بطولة الدوري المصري عقب خسارة نادي الزمالك أمام أسوان في الجولة الثامنة والعشرين ليتأكد بشكل رسمي تتويج القلعة الحمراء باللقب.