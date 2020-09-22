نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توريس يعود إلى أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم أن فرناندو توريس سيعود إلى أتلتيكو مدريد من أجل الحصول على دورة تدريبية.

سينضم توريس الذي ارتدى بالفعل طاقم التدريب الخاص بفريق "الروخيبلانكوس"، كما بدا واضحاً في الصورة التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، برفقة مدرب حراس مرمى الناشئين ريكي ألونسو، إلى طاقم تدريب الفريق، وفقاً لما أكدته مصادر من النادي.

كان "النينيو" الذي عرض فيلماً وثائقياً لأول مرة عن مسيرته الأسبوع الماضي على منصة الفيديو "Amazon Prime Now"، قد أقر بالفعل بأنه كان يخوض دورة تدريب، بالإضافة إلى دورات أخرى خاصة بالإدارة الرياضية للإعداد لمستقبله، ولم يخف رغبته في العمل في منظومة أتلتيكو مدريد.

ويعود توريس إلى الكيان الذي تدرب فيه كلاعب كرة قدم ناشئ، والذي كان جزءا من فريقه الأول على مرحلتين (2001-2007 و2015-2018)، حيث لعب 404 مباراة، وأحرز 129 هدفاً.