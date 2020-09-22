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بيراميدز يغرى مصطفى محمد براتب فلكي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يغرى مصطفى محمد براتب فلكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو نادي بيراميدز، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، بضم صفقات مدوية، لاسيما بعد التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

بيراميدز يغري مصطفى محمد

تلقى مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تلقى فى الساعات الماضية، عرضا من بيراميدز للانضمام إلى صفوفه بالموسم الجديد، مقابل حصوله على 20 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

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من جانبه كشفت مصادر صحفية أن هناك موافقة من جانب مصطفى محمد على الانتقال لفريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد تلقى وعدا باب المفاوضات من قبل مسؤولي الفريق السماوي عقب انتهاء الزمالك وبيراميدز من خوض المشوار الإفريقى.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، تلقى عرض احتراف من الدوري التركي حيث ينتظر أن يحسم مسؤولي الزمالك موقفهم من رحيل الاعب في الفترة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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