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مؤشر جديد يقرب نجم الأهلي من الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة -  

كلف مسؤولو النادي الأهلي عددًا من وكلاء اللاعبين من أجل تسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في البرازيل.

 

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر رحيل اللاعب الأنجولي عقب نهاية الموسم، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده وعدم ظهوره بمستوى جيد.

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وتأتي رغبة مسؤولو النادي الأهلي في تسويق اللاعب في البرازيل لإيجاد عرض مناسب له بعدما أكد اللاعب رغبته في الانتقال لأحد الأندية البرازيلية.

 

ويأمل مسؤولو الأهلي في التخلص من اللاعب الأنجولي في الميركاتو الصيفي الحالي لإفساح المجال للتعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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