نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتنافس بيراميدز مع نظيره الأهلي، للتعاقد مع محمد إبراهيم في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى القلعة الحمراء.

Advertisements

وتلقت إدارة مصر المقاصة عرضًا شفهيًا من هاني سعيد مدير نادي بيراميدز، ولاعب الفريق الفيومي السابق من أجل ضم محمد إبراهيم خلال الصيف الجاري.

ويسعى هاني سعيد فى اقناع محمد إبراهيم فى العدول عن رغبته بالانضمام للنادي الأهلي، والانتقال لصفوف بيراميدز.

وتواصل هاني سعيد مع محمد إبراهيم، وطالبة بالانضمام لبيراميدز وعدم خسارة جماهير الزمالك التي تعشقه بالانضمام لمنافسة التقليدي.