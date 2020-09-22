وكيل أعمال بايل يتحدث عن صفقة انتقال الأخير الى توتنهام

أصبح الجناح الويلزي غاريث بايل "قريباً" من العودة الى فريقه السابق توتنهام الإنكليزي الذي تركه عام 2013 للالتحاق بريال مدريد الإسباني، لكن الصفقة "معقدة" بحسب ما أفاد وكيل أعماله جوناثان بارنيت الأربعاء.



ولا يدخل بايل ضمن مخططات المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان ووجد نفسه أسير مقاعد البدلاء أو حتى خارج التشكيلة نهائياً في بعض الاحيان، ما دفعه للسعي الى الرحيل عن "سانتياغو برنابيو".

وأعرب ابن الـ31 عاماً في وقت سابق من الشهر الحالي عن رغبته بالعودة إلى الدوري الممتاز، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد أيضاً بالحصول على خدماته، لكنه لا يشكل أولوية بالنسبة لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي وضع الإنكليزي الشاب جايدون سانشو على رأس اهتماماته رغم تمسك بوروسيا دورتموند الألماني به.

وفي ظل ذلك، يبقى توتنهام الوجهة الأقرب بالنسبة للويلزي الذي غادر النادي اللندني عام 2013 في صفقة قياسية حينها بلغت 85 مليون جنيه استرليني.



ولدى سؤاله عن احتمال عودة بايل إلى سبيرز، أجاب بارنيت وكالة فرانس برس أنه بات "قريباً من ذلك لكن الأمور لم تحسم. إنها صفقة معقدة".

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ويبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي الملكي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات بالإضافة الى لقبين في الدوري المحلي، ويسعى زيدان إلى التخلص من عبء راتب الويلزي الذي يتقاضى ثلاثين مليون يورو سنوياً.

ويهدف ريال إلى التخلي نهائيا عن بايل، في حين يسعى توتنهام الى استعادته على سبيل الإعارة ما يجبر النادي الملكي على دفع جزء من راتبه، لكن "ليست هناك مشكلة، الناديان يتفاوضان" بحسب ما أكد بارنيت.

وسبق لنادي شمال لندن الذي يشرف عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، أن حصل على خدمات لاعب الوسط الدنماركي بيار إميل هويبرغ من ساوثهامبتون والظهير الأيمن مات دوهيرتي من وولفرهامبتون.

ولم تكن بداية توتنهام مشجعة في مستهل مشواره في الدوري الانكليزي لموسم 2020-2021 لانه سقط على ارضه امام ايفرتون صفر-1 الاحد.

وكالات