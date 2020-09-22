خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

أكد هشام آيت رئيس نادي شباب المحمدية المغربي أن فريقه يسعى للتعاقد مع جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وقال رئيس نادي شباب المحمدية في تصريحات خاصة لصدى البلد : " نرغب في التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة". وتابع : " تحدثنا مع وكيل اللاعب الأنجولي وتفاوضنا معه حول قيمة الراتب والشروط الشخصية للاعب واتفقنا حول كل شئ ". واختتم : " سنرسل عرض رسمي للنادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة لضم اللاعب للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية". وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي في التخلص من اللاعب الأنجولي جيرالدو قبل بداية الموسم الجديد.

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