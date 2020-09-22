بعد إصابته بتمزق في الخلفية.. فحوصات طبية لعماد فتحي لاعب المصري

خضع عماد فتحي لاعب خط وسط المصري لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة وذلك للتأكد من مدى إصابته بتمزق في العضلة الخلفية. كان اللاعب تعرض لاصابة خلال الشوط الثاني من مباراة المصري أمام سموحة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين للاشئ. كان الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق قد أكد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية ، إلا أنه يستوجب تحديد مدى الإصابة للبدء في البرنامج التأهيلي الذي يعود من خلاله اللاعب للتدريبات الجماعية. كان الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق قد أكد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية ، إلا أنه يستوجب تحديد مدى الإصابة للبدء في البرنامج التأهيلي الذي يعود من خلاله اللاعب للتدريبات الجماعية.

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