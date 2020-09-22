أخبار الرياضة.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون لـ الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاء أبرزها كالتالي :

أصبح محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

فجر الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، مفاجأة بشأن إمكانية عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك مرة أخرى، رغم أنه ترك النادي من أجل تدريب التعاون السعودي.

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، تأجيل اعلان حسم الصفقات الجديدة لحين تسويق جيرالدو وأجايي، حتى لا يضطر النادي للتخلي عنهم مجانًا.

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علق الإعلامى أحمد شوبير على موقف اللاعبين الأجانب داخل النادى الأهلى بشأن الرحيل أو البقاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز تقديم شريف إكرامي حارس الفريق الجديد في مؤتمر صحفي، الأسبوع المقبل.

أكد تقرير سعودي اليوم، الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي أهلي جدة نجح مؤخرا، في إنهاء 4 قضايا خارجية.

هدد الأوروجوياني لويس سواريز مجلس إدارة نادي برشلونة بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، حال عدم الموافقة على رحيله مجانا إلى صفوق أتلتيكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.