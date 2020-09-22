تنطلق بعد قليل مباراة النصر في مواجهة المريخ ضمن الجولة الثامنة عشر بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية. وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي..

عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا واسامه الليبي واحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف واحمد حسين ويوسف مجدي عبد الغني وبابا ابراهيم ومحمود السيد. كما أعلن عبد الله درويش المدير الفني للمريخ تشكيل فريقه وجاء كالتالي.. أشرف بخيت في حراسة المرمى ومحمد عبد الله ومحمد امين وأحمد محمد السيد وحسام حسن وفتحي احمد وشوقي فتحي ومحمد وحيد وهشام البطوط وأحمد إبراهيم وعمر محمد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيلة فريق النصر والمريخ بدوري القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.