حلول هجومية| رضا عبدالعال يستقر على تشكيل طنطا لمواجهة الزمالك

استقر رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا ، على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك اليوم باستاد القاهرة، فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .
ومن المقرر ان يدخل طنطا بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد أشرف
خط الدفاع : أحمد سالم صافي وسليمان عبدربه ومحمود مسعود وإيهاب سمير " محمود منصور " .
خط الوسط : مصطفى أمين وحسام غالي وأحمد فهمى
خط الهجوم : أحمد الألفي وأحمد أوكا ومحمد أونوش .
وأكد رضا عبدالعال فى جلساته مع لاعبي طنطا أنه يسعى للفوز وتقديم عرض قوى أمام الفريق الأبيض مشيرا إلى أن " عصر الدفاع البحت انتهى معه " ولابد من وجود حلول هجومية وتقديم كرة قدم جيدة أمام الأبيض .
وحذر عبدالعال من قوة الفريق الأبيض وامتلاكه مجموعة جيدة من اللاعبين ولكنه أكد ثقته الكاملة فى قدرة لاعبي طنطا على تحقيق الفوز على الزمالك وتقديم عرض قوى .
وطالب عبدالعال لاعبي طنطا بالتخلص من الضغوط واللعب بمتعة كبيرة أمام الزمالك من أجل تقديم أداء قوى تثنى عليه الجماهير ، وحرص المدير الفنى على شرح طريقة اللعب الهجومية التى يريد الاعتماد عليه أمام الأبيض وكيفية تحقيق المفاجأة بالفوز على الزمالك.
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