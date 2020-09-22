الانتهاء من إنشاء 7 مشروعات بمراكز شباب الإسماعيلية بعائد استثمـاري 14.7 مليـون جنيه

وزارة الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع (BOT) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية وجار الانتهاء من 4 مشروعات بتكلفة إنشائية قدرها 9.9 مليون جنيـه حيث تم الانتهاء من مشروع إنشــاء محلات تجارية بمركز شباب أبو خروع.
الجدير بالذكر أن العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الإسماعيليــة يقدر بحوالى 14.7 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث إنها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أي أعباء مالية.
وقال الوزير أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطى المليار ومائتي مليون جنيه بـ 174 مركز شباب في 19 محافظة بالإضافة الى 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظة.
أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز، مع اتخاذ كل اشتراطات السلامة والأمن لكل المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.
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