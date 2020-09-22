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موعد الإعلان عن قميص المنتخب المصري الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإعلان عن قميص المنتخب المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حمادة زاهر مدير التسويق في الإتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الإعلان الرسمي عن قميص منتخب مصر الجديد.

حيث ظهرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عدة صور لقميص منتخب مصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان إتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قد إجتمع مع إحدى شركات الملابس الرياضية وتم الإستقرار على كشف التصميم الجديد في مؤتمر صحفي يوم 5 أكتوبر المُقبل.

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وواصل زاهر تصريحاته بإنه يشكل كل من ساهم في إتمام هذا التعاقد مؤكداً أن جميع المنتخبات المصرية للفئات السنية سوف ترتدي الزي الجديد عقب الإعلان عنه مباشرةً.

وأنهى " سيرتدي لاعبوا المنتخب الأوليمبي القميص الجديد في أولمبياد طوكيو فيما سيخوض به الفراعنة تصفيات أمم أفريقيا 2022.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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