نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مشروع "زد" في القاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "أورا ديفلوبرز" للتطوير العقاري عن عدة تطورات جديدة تخص مشروع "زد" في القاهرة الجديدة بالإضافة إلى الأنشطة والمنشآت الرياضية القادمة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، برئاسة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ووفاء لطيف نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية وفي حضور أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وهيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا مصر للتطوير العقاري، والنائب أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة زد للاستثمار الرياضي، ومحمد فاخر عضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي وكذلك أعضاء المجلس الفني للشركة سيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وأحمد حسام ميدو وعماد متعب، ومحمد زيدان. وكذلك كابتن إيهاب لهيطه مدير قطاع الرياضة في شركة زد للإستثمار الرياضي، وكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين والبراعم، وكابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

ومن جانبه، أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية،" نسعى إلى تحقيق طفرة في صناعة الرياضة في مصر وذلك ما نحرص على توفيره في مشروعاتنا المختلفة، فمن خلال نادي وملاعب زد في القاهرة الجديدة والمزمع إقامتها على مساحة 40 فدان والتي ستتاح عضويتها لعملاء المشروع، سنكون قادرين على تدريب وتطوير المواهب الشابة في مختلف الرياضات والتي تشمل كرة القدم والسباحة والتنس والعديد من الرياضات الأخرى كذلك، واستضافة البطولات العالمية هنا في مصر لوضع مصر على خريطة الرياضة العالمية، كما سنتيح عضوية النادي لبقية الأفراد من خارج المشروع في شهر إبريل المقبل."

كما أضاف أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، "رؤيتنا في شركة زد تعتمد علي خلق جيل جديد من الرياضيين القادرين علي المنافسة في البطولات العالمية، كما إننا نعتمد علي استقطاب العديد من الكوادر في مختلف المجالات الرياضية لتغيير مفهوم وشكل صناعة الرياضة في مصر، كما ان استراتيجيتنا هي توفير الإمكانات للناشئين لان مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة التي ينقصها فقط توافر الإمكانات."

يقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدان بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدان من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدان، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.