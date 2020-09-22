تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف حتى الآن وبفارق كبير عن منافسيه. أحمد جودة - القاهرة - يواصل عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف حتى الآن وبفارق كبير عن منافسيه. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي طنطا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:



1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا. 2- محمد شريف لاعب إنبي، 12 هدفًا. 3- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 9 أهداف. 4- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 9 أهداف. Advertisements 5- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف. 6- حسام حسن لاعب سموحة، 8 أهداف. 7- والتير بواليا، لاعب الجونة، 8 أهداف. 8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف 9- مروان حمدي، لاعب وادي دجلة، 6 أهداف. 10- فادي فريد، لاعب أسوان، 6 أهداف.

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